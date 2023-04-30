Под Днепром подросток спустил на ставки "похоронные" деньги, украденные в семье погибшего воина

16-летний парень получил доступ к банковскому счету соседа и перевел с него себе более миллиона гривен, который пустил на азартные игры.

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В Днепропетровской области суд приговорил к 7 годам лишения свободы подростка, укравшего 1,3 млн грн "похоронных" денег соседа, который получил их от государства за гибель сына. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Ювенальные прокуроры областной прокуратуры отстояли в Апелляционном суде приговор суда первой инстанции — 7 лет тюрьмы жителю села Новопавловка Синельниковского района по факту кражи (ч. 5 ст. 185 УК Украины).

В суде было доказано, что 16-летний подросток получил доступ к банковскому счету соседа, сын которого погиб в войне против РФ. С июня по июль 2022 года парень неоднократно без ведома и разрешения владельца переводил с соседского счета на свой средства.

Сумма украденных "похоронных" денег составила более 1,3 млн. гривен.

Похищенные средства несовершеннолетний потратил по своему усмотрению, в частности, почти 900 тыс. грн — на ставки в азартных играх.

"Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а приговор суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что на Волыни после гибели 37-летнего защитника объявился его отец, не участвовавший в воспитании и жизни сына всю его жизнь и претендует на "похоронные" деньги, которые семья защитника получила от государства.

Украинский военный Тарас Стасишин из Львовской области погиб под Бахмутом. Ему было 38 лет. У Героя остались жена Леся, 11-летняя дочь Ангелина и 20-летняя дочь Наталья.