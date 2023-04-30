Під Дніпром підліток спустив на ставки "похоронні" гроші, вкрадені у сім'ї загиблого воїна

16-річний хлопець отримав доступ до банківського рахунку сусіда й переказав з нього собі понад мільйон гривень, який пустив на азартні ігри.

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У Дніпропетровській області суд засудив до 7 років позбавлення волі підлітка, який вкрав 1,3 млн грн "похоронних" грошей сусіда, які той отримав від держави за загибель сина. Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Ювенальні прокурори обласної прокуратури відстояли в Апеляційному суді вирок суду першої інстанції — 7 років в'язниці мешканцю села Новопавлівка Синельниківського району за фактом крадіжки (ч. 5 ст. 185 КК України).

У суді було доведено, що 16-річний підіток отримав доступ до банківського рахунку сусіда, син якого загинув у війні проти РФ. Від червня по липень 2022 року хлопець неодноразово без відома й дозволу власника переказував із сусідського рахунку на свій кошти.

Сума вкрадених "похоронних" грошей склала понад 1,3 млн гривень.

Викрадені кошти неповнолітній витратив на власний розсуд, зокрема майже 900 тис. грн — на ставки в азартних іграх.

"Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів, залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а вирок суду першої інстанції без змін. Вирок ступив у законну силу", — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, що на Волині після загибелі 37-річного захисника об'явився його батько, який не брав участі у вихованні та житті сина все його життя, а тепер претендує на "похоронні" гроші, які родина захисника отримала від держави.

Український військовий Тарас Стасишин зі Львівщини загинув під Бахмутом. Йому було 38 років. У Героя залишилися дружина Леся, 11-річна донька Ангеліна та 20-річна донька Наталя.