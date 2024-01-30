"Усидеть на двух стульях": Борис Джонсон рассказал о вине НАТО перед Украиной

По словам экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, если бы Альянс выполнил то, что обещал, войны в Украине бы не было.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что члены Альянса испытывают стыд перед Киевом за допущенное начало полномасштабных военных действий в Украине. Об этом он сообщил в минисериале BBC "Путин против Запада".

"У НАТО существует глубокое институциональное чувство вины. Если бы Альянс выполнил то, что обещал, и украинцы действительно были бы на пути к полноценному членству, то, по всей вероятности, президент РФ Владимир Путин не сделал бы того, что он сделал", – заметил Джонсон.

По высказыванию Джонсона, НАТО пытался соблюсти нейтралитет, но эти усилия оказались катастрофическими.

"Наша долгосрочная коллективная двузначная позиция, вечные попытки усидеть на двух стульях сразу, провалились и Путин решил: "Ага, они это не всерьез", — сказал он.

Кроме того, экс-премьер Великобритании подчеркнул, что в настоящее время демократия в мире отступает, а автократия добивается своего.

"Война в Украине ознаменовала, что этому приходит конец, и страны Запада дадут решительный отпор России", – подчеркнул экс-премьер Великобритании.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что не стоит думать, что причиной продолжения военных действий между Украиной и Россией является исключительно отсутствие переговоров. По его мнению, простого решения вопроса военных конфликтов между этими двумя странами не стоит ожидать.

Напомним, 14 декабря Джеймс Ставридис заявил, что ближайшее будущее Украины будет зависеть от того, продолжат ли США и Европейский союз оказывать военную помощь Киеву в достаточных количествах.