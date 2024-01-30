В Днепре задержали экс-боевика "ЛНР", который шпионил за ПВО и наводил вражеские ракеты

По информации следствия, подозреваемый за деньги собирал информацию о важных объектах и комплексах противовоздушной обороны. За содеянное ему грозит 15 лет лишения свободы.

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Служба безопасности Украины задержала в Днепре бывшего боевика "ЛНР", который работал на российскую спецслужбу и наводил ракеты на город. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, подозреваемый переехал в Днепр с начала полномасштабного вторжения. В августе прошлого года он начал работать на российскую спецслужбу.

Находясь в городе он пытался разведать места расположения комплексов противовоздушной обороны. Также он передавал врагу информацию о результатах атак.

В СБУ говорят, что задержанный навел вражеские ракеты во время обстрела Днепра 29 декабря прошлого года. За свою "работу" подозреваемый получал деньги на свою банковскую карточку.

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Следствие выяснило, что мужчина родился в Луганской области и ранее был судим за участие в вооруженных формированиях "ЛНР". С российской спецслужбой он общался через третье лицо — российского боевика, который сейчас воюет на украинской территории.

Всю информацию, которую он передавал в РФ, собирал самостоятельно. Для этого он обходил местность, а важные объекты снимал на камеру телефона, который у него изъяли во время обыска.

Фото: СБУ

Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и отправили под стражу. За содеянное ему грозит 15 лет заключения.

Напомним, 17 января в СБУ сообщали, что задержали в Кировоградской области мужчину, который следил за боевыми самолетами Воздушных сил и дислокацией ВСУ. За передачу информации врагу ему грозит 8 лет лишения свободы.

Также в Запорожье задержали охранника местного детского сада, который наводил российские ракеты по городу. Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны на Запорожском направлении.