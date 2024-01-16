Охранник детсада на Запорожье наводил ракеты РФ на дома украинцев, — СБУ (видео)

В поле зрения оккупантов мужчина оказался из-за своей знакомой — хористке местной церкви УПЦ, которая сбежала на временно оккупированную территорию и теперь работает на российскую спецслужбу.

Related video

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала агента военной разведки Российской Федерации, который корректировал ракетные атаки по Запорожью. Им оказался охранник местного детсада. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как информируют правоохранители, по его наводке российские оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск Запорожской области накануне 2024 года. В пресс-службе добавляют, что в результате вражеской атаки погиб 43-летний мужчина, много частных домов были повреждены или полностью разрушены.

Российский огонь корректировал охранник детсада

По данным следствия, корректировщиком вражеского огня оказался охранник местного детского сада, которого представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) дистанционно завербовали еще в декабре прошлого года.

Как отмечают в СБУ, мужчина "оказался в поле зрения" оккупантов из-за своей знакомой — хористке местной церкви УПЦ, которая сбежала на временно захваченную часть Запорожья и теперь работает на спецслужбу России.

Правоохранители добавляют, что фигурант по указанию ГРУ собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны на Запорожском направлении. Больше всего врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники.

Наводил удары по мирным домам

Кроме того, как заявляют в пресс-службе, мужчина корректировал ракетные удары России по гражданской и критической инфраструктуре региона, из-за чего страдало мирное население.

Российского агента сотрудники СБУ задержали в его же доме. Во время обыска правоохранители изъяли у фигуранта мобильный телефон, который он использовал для общения с ГРУ.

Сейчас охраннику детсада сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас, как уверяют сотрудники Службы безопасности, фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный Суд отменил постановление суда низшей инстанции, который признал законным увольнение чиновницы Министерства юстиции Марины Прилуцкой, добровольно получившей российское гражданство.

Также в пресс-службе СБУ 12 января сообщили, что правоохранители задержали экс-заместителя главы Херсонского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. Во время оккупации женщина отдала россиянам 24 автомобиля "скорых".