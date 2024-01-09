Снимал атаку шахедов на Хмельницкий: СБУ разоблачила очередного "блогера" (видео)

По информации службы безопасности, мужчина опубликовал видео в режиме реального времени и указал направление, куда летели вражеские ударные дроны. Вскоре злоумышленника обнаружили, он признал свою вину и извинился на видео.

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В Хмельницкой области Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который снял 5 января на видео атаку "шахедов", после чего опубликовал видео в Telegram. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что мужчина снял на видео то, как вражеский беспилотник пролетал над жилыми кварталами города. Видео он сразу опубликовал в местный Telegram-канал. Более того, он указал местность и сообщил, в каком направлении движутся беспилотники.

В СБУ говорят, что через несколько минут после публикации это видео распространилось в российских Telegram-каналах. Оккупанты писали, что в городе слышны взрывы и радовались такой ситуации.

Отмечается, что за украинскими Telegram-группами наблюдают не только российские пропагандисты, но и российские военные. Они могут использовать эту информацию для корректировки своих атак.

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В спецслужбе говорят, что после общения злоумышленник осознал возможные последствия после таких публикаций, а именно то, что враг может получить информацию, которую будет использовать во время атак. В частности, мужчина извинился за то, что снял и опубликовал видео.

Также украинцев предупредили, что публикация последствий вражеских атак, а также дронов или работы противовоздушной обороны является запрещенным. Собственно, за корректировку вражеского огня предусмотрена ответственность в виде 12 лет заключения.

Напомним, в ночь на 5 декабря оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами Shahed. Взрывы слышали в Хмельницкой и Винницкой областях. По словам заместителя председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, в области работала ПВО.

Также в конце ноября сообщили о подозрении столичному блогеру, который во время прямых трансляций провоцировал правоохранителей и военных на конфликты. В СБУ рассказывали, что видео мужчины могли использовать российские пропагандисты. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.