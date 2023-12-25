Решили пошутить: в Одесской области подростки снимали работу ПВО во время тревоги

Как рассказали в патрульной полиции, на телефоне одного из задержанных было видео с боевой работой подразделения противовоздушной обороны.

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Патрульные полицейские задержали двоих подростков, которые сняли на виде работу противовоздушной тревоги вечером 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-секторе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Во время атаки ВС РФ на регион неравнодушные граждане заметили двух парней, которые могли снимать работу ПВО. На место вызвали полицию. Инспекторы действительно нашли соответствующее видео на смартфоне одного из них.

Свое поведение парни объяснили тем, что хотели пошутить.

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"Ребят доставили в отделение полиции, где в дальнейшем с ними работали следователи. В очередной раз напоминаем о запрете фото и видеофиксации работы ПВО и просим сохранять информационную тишину, ведь молчание — надежный тыл ВСУ", — добавили в патрульной полиции.

Атака "шахедов" на Одессу 25 декабря

Вечером 25 декабря Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы ударных беспилотников типа Shahed с Черного моря в сторону Одесской области. Позже также появилось сообщение о движении БПЛА в сторону Южного и Коблево.

Через час вновь появились сообщения об угрозе атаки БПЛА — дроны двигались на Одессу с северного направления, после чего цели перестали существовать.

Напомним, 18 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, которые навели вражеские ракеты на многоквартирный жилой дом в Запорожье 18 октября.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что СБУ задержала агента российской ФСБ, который скорректировал ракетные удары по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 31 декабря 2022 года.