Вирішили пожартувати: на Одещині підлітки знімали роботу ППО під час тривоги

Як розповіли в патрульній поліції, на телефоні одного із затриманих було відео з бойовою роботою підрозділу протиповітряної оборони.

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Патрульні поліцейські затримали двох підлітків, які зняли на відео роботу протиповітряної тривоги ввечері 24 грудня. Про це повідомили у прессекторі Управління патрульної поліції в Одеській області.

Під час атаки ЗС РФ на регіон небайдужі громадяни помітили двох хлопців, які могли знімати роботу ППО. На місце викликали поліцію. Інспектори справді знайшли відповідне відео на смартфоні одного з них.

Свою поведінку хлопці пояснили тим, що хотіли пожартувати.

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"Хлопців доставили до відділку поліції, де надалі з ними працювали слідчі. Вкотре нагадуємо про заборону фото та відеофіксації роботи ППО та просимо зберігати інформаційну тишу, адже мовчання — надійний тил ЗСУ", — додали в патрульній поліції.

Атака "шахедів" на Одесу 25 грудня

Увечері 25 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух групи ударних безпілотників типу Shahed з Чорного моря в бік Одеської області. Пізніше також з'явилося повідомлення про рух БПЛА в бік Південного та Коблевого.

Через годину знову з'явилися повідомлення про загрозу атаки БПЛА — дрони рухалися на Одесу з північного напрямку, після чого цілі перестали існувати.

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що Служба безпеки України викрила російських агентів, які навели ворожі ракети на багатоквартирний житловий будинок у Запоріжжі 18 жовтня.

Раніше, 4 грудня, повідомлялося, що СБУ затримала агента російської ФСБ, який скоригував ракетні удари по одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 31 грудня 2022 року.