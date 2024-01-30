В РФ объявили погибшими французских "наемников" ВСУ: те оказались живыми (фото, видео)

По словам Алексиса Дриона, воевавшего в составе ВСУ, росСМИ записали его в список погибших. Но он вернулся во Францию в сентябре 2023 года.

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СМИ побеседовали с двумя французами, которых в РФ объявили погибшими "наемниками" после удара по Харькову 16 января. Это Мино Беренже и Алексис Дрион, которые прежде воевали в Украине, вернулись во Францию. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Российские государственные СМИ опубликовали список из 13 французских фамилий. Сообщили, что мужчины якобы находились в Харькове во время обстрела 16 января. В Минобороны РФ заявили, будто в здании находились "иностранные боевики, большинство из которых французы". 60 из них якобы погибли в доме в Харькове.

В РФ объявили погибшими французских "наемников": те оказались живыми (видео)

22 января российское "РИА Новости" сообщило, что французские волонтеры из организации SOS Donbass передали информагентству список из 13 французских наемников, которые были в Харькове во время российского удара.

В публикации приведены следующие имна:

Альбер Эмерик (22.12.1999 года рождения);

Алексис Дрион (13.06.1986);

еранже Гийом Ален Мино (30.12.1978);

Шарль Бертен Руссель (01.09.1996);

Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (26.09.1998);

Жиль Бернар Сильвен (27.10.1980);

Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (29.09.1987);

Жан-Пьер Бонно Крис Эре (17.07.1999);

Марселлен Демон (23.05.2002);

Марис Андре Дюбуа Клеман (28.09.1995);

Сабастьен Клод Реми Бенар (04.04.1974);

Томас Жереми Натан Гурье (24.02.1996);

Валентен Дюпуа Мель (02.01.1994).

Алексис Дрион

Сообщалось также, что перечень неполный, и что на странице Алексиса Дриона в Facebook появлялись сообщения о возвращении во Францию, которые впоследствии удалялись.

Алексис Дрион Алексис Дрион

Правительство Франции опровергло сообщения о том, что в Украине присутствовали французские наемники. По данным представителей Харьковской области, все 17 пострадавших местные жители.

Алексис Дрион сказал, что был в списках тех, кто погиб в Украине, но к упомянутому времени уже вернулся из Украины. Он сказал, что вернулся во Францию в сентябре. В опубликованном видеоролике он показал экран своего компьютера с датой.

Мино Беренже рассказал, что он числится в списке так называемых "французских наемников", которых якобы обстреляли в Харькове. По его словам, это неправда. Беренже также, в свою очередь, показал газету Le Dauphine с датой 25 января.

Дрион сказал журналистам, что он не был наемником.

"Это пропаганда и просто российская реклама, которая пытается втянуть Францию в конфликт. И называет нас наемниками. Но мы все были под ВСУ, поэтому мы — не наемники", — заявил он.

Вопреки утверждениям Москвы, французские граждане в Украине — не наемники, а добровольцы. Различие устанавливают Женевские конвенции. Наемником считается лицо, участвующее в боевых действиях, но "не входящее в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте". Однако Иностранный легион ВСУ, куда набираются добровольцы со всего мира, — это подразделение регулярной армии Украины. Юридически ничто не отличает французского добровольца от украинского солдата.

Напомним, что украинские FPV-дроны ударили по российским наемникам в Судане. По словам журналистов, ссылающихся на источники в спецслужбах, в африканской стране проводится зачистка от ЧВК "Вагнер".

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили радиолокационную станцию ПВО. По информации командования, удар наносился по оккупированному поселку Раздольное утром 30 января. Перед этим жители сообщали о мощных взрывах.