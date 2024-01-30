В Олешках на Херсонщине оккупанты расстреляли мужчину, который вышел покурить (фото)

По свидетельствам очевидцев, группа нетрезвых вооруженных оккупантов разгуливала по Олешкам, и в какой-то момент они начали хаотичную стрельбу по дворам местных жителей.

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В оккупированных Олешках на Херсонщине российские военные расстреляли гражданского мужчину. Он получил 7 пулевых ранений. Об этом сообщают в телеграм-канале "Херсон. Война без фейков".

Убийство произошло еще 10 января, но о нем стало известно только сейчас. По свидетельствам очевидцев, группа нетрезвых вооруженных оккупантов разгуливала по Олешкам и вымещали свою злость бранью на мирных жителях. Так они дошли до улицы Интернациональная.

"В какой-то момент они начали выкрикивать "х*хлы — не люди, их надо убивать" и открыли огонь по заборам частных домов. В результате обстрела в одном из заборов появилось 7 пулевых отверстий и был убит Николай Васильевич Ч. Он был обычным мирным пенсионером, любящим мужем, отцом и дедушкой", — говорится в сообщении.

Пуля попала мужчине прямо в сердце и он умер на руках у жены, которая вышла на улицу. Застреленный мужчина вышел на улицу покурить.

По факту убийства жителя оккупированных Олешков прокуратура Херсонской области открыла уголовное производство.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В результате хаотичного ведения огня был убит местный житель. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства", — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Убитый оккупантами Николай Васильевич Ч.

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