Отключил навигацию: Германия подняла в воздух истребители для перехвата самолета РФ

Командование ВВС утверждает, что российский Ил-20М отключил сигнал транспондера и пребывал в международном воздушном пространстве. После сопровождения военный самолет РФ сменил маршрут.

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Российский военный самолет залетел в воздушное пространство НАТО, после чего Германия подняла свои истребители и сопровождала его. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Германии.

"Военный самолет Ил-20М летел без сигнала транспондера", – говорится в сообщении.

Как сообщили в немецких ВВС, был зафиксирован военный самолет в международном воздушном пространстве возле Рюгена. Но после сопровождения истребителями он вернулся на восток.

Отметим, что в течение 2023 года военно-воздушные силы НАТО в Европе провели более 300 вылетов для перехвата военных воздушных судов России, которые приближались к воздушному пространству Альянса. Основная часть этих перехватов произошла над Балтийским морем.

Ранее военно-воздушные силы Великобритании обнаружили вблизи воздушного пространства НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители Альянса. Утром 9 июня британским летчикам снова пришлось перехватывать один Ан-12 и один Ан-72, которые двигались к югу от материковой России в Калининградскую область. Позже еще два Ту-22М и два Су-30 также летели к югу от материковой России над Финским заливом и Балтийским морем.

Кроме того, американские истребители перехватили шесть российских боевых самолетов у побережья Аляски 11 мая, когда в штате проходили крупные многонациональные военные учения под руководством США.