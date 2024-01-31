"Кончайте дурака валять": Шойгу признал провал плана по увеличению производства артиллерии

Министр обороны России выразил недовольство руководством предприятия "Уралтрансмаш" из-за задержек в соблюдении установленных сроков. Шойгу считает, что производство самоходной артиллерии отстает от плана.

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В производстве артиллерийских комплексов в России наблюдаются задержки с соблюдением установленных сроков. Это стало известно во время посещения главой Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу Уральского завода транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш"). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Сергей Шойгу осуществлял контроль за выполнением государственного оборонного заказа и выразил недовольство генеральным директором предприятия, Олегом Емельяновым, из-за задержек в соблюдении установленных сроков.

"Слушай, вы кончайте тут дурака валять, ребята. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", — сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.

Министр напомнил о поручении президента России по увеличению производства самоходной артиллерии. Сергей Шойгу потребовал от Олега Емельянова представить в течение недели доклад о планах и мерах, направленных на достижение установленных президентским указом показателей производства.

"Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам", — отметил Шойгу.

Также глава Министерства обороны России объявил, что ведомство собирается заключить долгосрочный контракт на поставку новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ".

Пост Минобороны РФ

Напомним, что Россия вышла на показатель производства в 2 млн снарядов в год в калибрах 122-мм и 152-мм. Однако есть дефицит боеприпасов, который они покрывают через КНДР и другие страны.

Ранее в ГУР сообщили, что Россия изготавливает больше ракет, чем до полномасштабного вторжения в Украину.