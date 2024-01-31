ВС РФ обстреляли Покровск: "Искандеры" и С-300 ударили по жилым домам (фото)

В результате российского обстрела повреждено промышленное предприятие, жилые дома и автомобили. Один человек получил тяжелые ранения и находится в больнице.

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Вечером 30 января ВС РФ обстреляли ракетами город Покровск в Донецкой области. В результате российского удара повреждены жилые дома в центре города, получили ранения шесть граждан, из них один — в тяжелом состоянии. О деталях ночного обстрела рассказали в Telegram-канале Покровской городской военной администрации.

В заметке указано, что враг ударил по городу примерно в 22:00. Ракеты попали по центральным кварталам населенного пункта. Повреждены пять домов, ранены шесть человек. Кроме того, произошло аварийное обесточивание на восьми улицах — последствия российского обстрела ремонтируют бригады РЭС. Отмечается, что в течение января 2024 года ВС РФ уже семь раз наносили удары по громаде.

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На фотографиях, опубликованных Покровской ОГА, можно увидеть разрушения, которые нанесли российские снаряды. В частности, в домах выбиты стекла, а иногда — вырваны рамы из окон. Также заметно повреждение крыш.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин отметил, что враг выпустил по Покровскому две ракеты: тип — не уточнил. Также сообщил, что от российских обстрелов погиб один гражданский в Авдеевке. От ударов ВС РФ за прошедшие сутки пострадали и другие населенные пункты: возле Марьинки — Красногоровка, Георгиевка и Максимильяновка, также — Курахово (в 11 км от линии фронта) и Удачное (в 50 км).

Пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegam-канале ведомства указала, что россияне запустили по Покровску ракету "Искандер" и С-300. Точное время удара — 22:30. От обстрела, кроме жилых домов и авто, пострадало не указанное промышленное предприятие — там ранен охранник. Остальные пятеро пострадавших — мужчины в возрасте от 33 до 57 лет: они получили ранения. Отметили, что один человек находится в особо тяжелом состоянии.

Покровское — город в Донецкой области, расположенный на автодороге, ведущей из Донецка, через Марьинку, в сторону Павлограда. Расстояние до линии фронта — около 40 км. До полномасштабного вторжения в населенном пункте проживало около 60 тыс. человек.

Где расположен город Покровск Донецкой области Фото: DeepState

Обстрел РФ — детали

Отметим, в ночь на 31 января россияне запустили по украинцам 20 дронов-камикадзе Shahed-136 и ракеты "Искандер-М", — рассказали в Воздушных силах ВСУ. Взрывы раздавались в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях. Удалось сбить 14 вражеских беспилотников.

Напоминаем, в ночь на 30 января ВС РФ ударили по Украине 35 дронами, удалось сбить 15. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что причина низкой эффективности сил ПВО — переориентация российских обстрелов, которые начали концентрироваться на прифронтовых территориях.