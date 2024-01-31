ЗС РФ обстріляли Покровськ: "Іскандери" та С-300 вдарили по житлових будинках (фото)

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки та автомобілі. Одна людина отримала важкі поранення і перебуває у лікарні.

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Увечері 30 січня ЗС РФ обстріляли ракетами місто Покровськ у Донецькій області. Внаслідок російського удару пошкоджено житлові будинки у центрі міста, отримали поранення шість громадян, з них один — у важкому стані. Про деталі нічного обстрілу розповіли у Telegram-каналі Покровської міської військової адміністрації.

У дописі вказано, що ворог вдарив по місту приблизно о 22:00. Ракети поцілили по центральних кварталах населеного пункту. Пошкоджено п'ять будинків, поранено шестеро осіб. Крім того, відбулось аварійне знеструмлення на восьми вулицях — наслідки російського обстрілу ремонтують бригади РЕМ. Зазначається, що протягом січня 2024 року ЗС РФ вже сім разів завдавали ударів по громаді.

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На світлинах, опублікованих Покровською ОВА, можна побачити руйнування, яких завдали російські снаряди. Зокрема, в будинках вибито шибки, а подекуди — вирвані рами з вікон. Також помітно пошкодження дахів.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що ворог випустив по Покровському дві ракети: тип — не уточнив. Також повідомив, що від російських обстрілів загинув один цивільний у Авдіївці. Від ударів ЗС РФ протягом минулої доби постраждали й інші населені пункти: біля Мар'їнки — Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка, також — Курахове (за 11 км від лінії фронту) та Удачне (за 50 км).

Пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegam-каналі відомства вказала, що росіяни запустили по Покровську ракету "Іскандер" та С-300. Точний час удару — 22:30. Від обстрілу, крім житлових будинків та авто, постраждало не вказане промислове підприємство — там поранено охоронця. Інші п'ятеро постраждалих — чоловіки, віком від 33 до 57 років: вони отримали поранення. Наголосили, що одна людина перебуває у особливо важкому стані.

Покровське — місто у Донецькій області, розташоване на автошляху, який веде з Донецька, через Мар'їнку, у бік Павлограда. Відстань до лінії фронту — приблизно 40 км. До повномасштабного вторгнення у населеному пункті проживало близько 60 тис. осіб.

Де розташоване місто Покровськ Донецької області Фото: DeepState

Обстріл РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 31 січня росіяни запустили по українцях 20 дронів-камікадзе Shahed-136 та ракети "Іскандер-М", — розповіли у Повітряних силах ЗСУ. Вибухи лунали у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Вдалось збити 14 ворожих безпілотників.

Нагадуємо, в ніч на 30 січня ЗС РФ вдарили по Україні 35 дронами, вдалось збити 15. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що причина низької ефективності сил ППО — переорієнтація російських обстрілів, які почали концентруватись на прифронтових територіях.