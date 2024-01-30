ЗСУ збили ракети Х-101 з ПЗРК "Перун" та кулемета "Браунінг": Наєв розповів подробиці (відео)

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, всі військові, котрі, хоч і вперше, однак успішно відпрацювали по відповідних повітряних цілях окупантів — кияни.

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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв особисто привітав українських захисників, які 23-го січня збили дві крилаті ракети Х-101. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі 30 січня.

За словами Наєва, одну ракету було збито з ПЗРК "Перун" а іншу – з великокаліберного кулемета "Браунінг".

Крім того, як уточнив командувач, всі причетні до ліквідації російських ракет захисники — кияни. Також Наєв додав, що це їхнє перше збиття повітряних цілей.

"Молоді хлопці — справжні українці. Вони добре підготовлені, адже пройшли відповідний вишкіл у відведений для цього час", — розповів генерал-лейтенант.

Також Наєв зазначив, що разом із військовими обговорили їхні потреби, аби підвищити спроможності та пообіцяв забезпечити додаткову підтримку.

ПЗРК "Перун": що відомо

ПЗРК "Перун" — переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва, призначений для боротьби з низьколітаючими цілями, зокрема літаками, гелікоптерами та безпілотними літальними апаратами.

Нова пускова установка є глибокою модернізацією ПЗРК "Гром", прийнятого на озброєння польської армії у 1995 році, який своєю чергою був розроблений на базі радянських ПЗРК "Ігла". Модернізація "Перуна" дозволила збільшити чутливість інфрачервоної головки самонаведення у 4 рази. Завдяки цьому ПЗРК може наводитися значно більшій відстані до цілі, ніж "Грім" .

Кулемет "Браунінг": деталі

Кулемет "Браунінг" — великокаліберний кулемет, розроблений наприкінці Першої світової війни Джоном Браунінгом. Цей кулемет ефективний проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту, човнів та літаків на низьких висотах.

Нагадаємо, 23 січня генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що На півночі країни мобільні вогневі групи знищили одну з ворожих ракет за допомогою кулемета "Браунінг".

Зазначимо, 23 січня Збройні сили Російської Федерації запустили балістичні та крилаті ракети в бік України. Вибухи пролунали в Києві, а також у Павлограді Дніпропетровської області. За даними Повітряних сил, ракети були присутні в повітряному просторі України приблизно годину і постійно змінювали свій напрямок.

Того ж дня росіяни обстріляли Київ ракетами, внаслідок чого в столиці зафіксовано руйнування, постраждали люди. Крім того, російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Харкову. Унаслідок одного з них було пошкоджено газопровід у передмісті. В ОВА повідомили про двох загиблих і 11 постраждалих унаслідок обстрілу.