Не "Гром", а "Перун": що відомо про новий польський ПЗРК, який передадуть Україні (відео)

Польський переносний зенітно-ракетний комплекс здатний "дістати" цілі на дистанції до 6,5 км і на висоті до 4 км.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак анонсував передавання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів "Piorun" (Перун). Про це глава оборонного відомства заявив на своїй сторінці у Twitter.

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За словами Блащака, Рада міністрів ухвалила постанову про допомогу Україні, яка враховуватиме новітні ПЗРК "Перун" і боєприпаси.

Що таке ПЗРК "Перун"?

Переносний зенітно-ракетний комплекс є глибокою модернізацією іншого комплексу — "Grom". Зі свого боку "Grom" розроблено на базі радянських ПЗРК "Ігла".

[ + – ] ПЗРК "Перун" Фото: Скріншот

Piorun виробляється компанією Mesko. Модернізація "Перуна" дозволила збільшити чутливість інфрачервоної головки самонаведення у 4 рази. Завдяки цьому ПЗРК може наводитися значно більшій відстані до цілі, ніж "Грім" .

ПЗРК "Перун" здатний знищувати малі повітряні цілі, наприклад, безпілотники. Також комплекс ефективний проти літаків, що низько летять, і гелікоптерів.

Знищувати безпілотники ПЗРК може за рахунок підвищеної стійкості до перешкод. Він отримав безконтактний підривник і пристрій для ведення вогню вночі.

Чим "Перун" кращий за "Іглу" та "Грома"?

За своїми характеристиками "Перун" є досконалішою зброєю. Він має велику дальність дії — 6 500 метрів проти 5 000 у 9К38 "Ігла". Також і висота, на якій перебуває ціль, може бути вищою, ніж в Ігли: від 10 до 4 000 метрів у польського ПЗРК і від 10 до 3 500 метрів у радянської Ігли або російської модернізації Ігла-С.

[ + – ] Радянський ПЗРК "Голка"

Основні характеристики ПЗРК "Перун":

швидкість польоту ракети — 660 м/с;

максимальна швидкість цілі — 400 м/с при стрільбі назустріч і 320 м/с при стрільбі по об'єкту, що йде;

маса ракети — 10,5 кг;

маса всього комплексу — 16,5 кг.

[ + – ] Демонстрація можливості ПЗРК "Перун"

Якщо порівнювати із попередником "Перуна" — "Громом", то комплекс став легшим на 2 кг. Отримав велику дальність стрільби з 5 500 метрів до 6 500 метрів, також і максимальна висота цілі, що уражається, зросла на 500 метрів із 3 500.

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що Польща постачатиме ПЗРК "Гром", боєприпаси та безпілотники Україні. За словами глави уряду Моравецького, Польща солідарна з Україною, але через загрозу російського вторгнення одних слів солідарності вже замало.

Раніше США поставили в Україну шостий борт військової допомоги з 84 тоннами боєприпасів на борту.