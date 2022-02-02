Не "Гром", а "Перун": что известно о новом польском ПЗРК, который передадут Украине (видео)

Польский переносной зенитно-ракетный комплекс способен "достать" цели на дистанции до 6,5 км и на высоте до 4 км.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал передачу Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Piorun" (Перун). Об этом глава оборонного ведомства заявил на своей странице в Twitter.

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По словам Блащака, Совет министров принял постановление о помощи, Украине, которое будет включать в себя новейшие ПЗРК "Перун" и боеприпасы.

Что такое ПЗРК "Перун"?

Переносной зенитно-ракетный комплекс является глубокой модернизацией другого комплекса — "Grom". В свою очередь "Grom" разработан на базе советских ПЗРК "Игла".

[ + – ] ПЗРК "Перун" Фото: скриншот

Piorun производится компанией Mesko. Модернизация "Перуна" позволила увеличить чувствительность инфракрасной головки самонаведения в 4 раза. Благодаря этом ПЗРК может наводиться на значительно большем расстоянии до цели, чем "Гром".

ПЗРК "Перун" способен уничтожать малые воздушные цели, например беспилотники. Также комплекс эффективен против низколетящих самолетов и вертолетов.

Уничтожать беспилотники ПЗРК может за счет повышенной стойкости к помехам. Он получил бесконтактный взрыватель и устройство для ведения огня ночью.

Чем "Перун" лучше "Иглы" и "Грома"?

По своим характеристикам "Перун" является более совершенным оружием. Он имеет большую дальность действия — 6500 метров против 5000 у 9К38 "Игла". Также и высота, на которой находится цель, может быть выше, чем у "Иглы": от 10 до 4000 метров у польского ПЗРК и от 10 до 3500 метров у советской "Иглы" или российской модернизации "Игла-С".

[ + – ] Советский ПЗРК "Игла"

Основные характеристики ПЗРК "Перун":

Скорость полета ракеты — 660 м/с

Максимальная скорость цели — 400 м/с при стрельбе навстречу и 320 м/с при стрельбе по уходящему объекту.

Масса ракеты — 10,5 кг

Масса всего комплекса — 16,5 кг

[ + – ] Демонстрация способности ПЗРК "Перун"

Если сравнивать с предшественником "Перуна" — "Громом", то комплекс стал легче на 2 кг. Получил большую дальность стрельбы с 5500 метров до 6500 метров, также и максимальная высота поражаемой цели возросла на 500 метров с 3500.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Польша будет поставлять ПЗРК "Гром", боеприпасы и беспилотники Украине. По словам главы правительства Моравецкого, Польша солидарна с Украиной, но из-за угрозы российского вторжения, одних слов солидарности уже мало.

Ранее США поставили в Украину шестой борт военной помощи с 84 тоннами боеприпасов на борту.