ПЗРК "Grom", боеприпасы и БПЛА: в Польше назвали, какое оружие готовы поставлять Украине

По словам главы правительства Моравецкого, Польша солидарна с нашей страной, но из-за российской угрозы реальность такова, что одних слов уже мало.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий выступил на брифинге для СМИ в Варшаве перед поездкой в Украину. В его ходе он рассказал, какое оружие может поставляться украинской армии. Об этом сообщает Укринформ.

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По словам Моравецкого, Польша солидарна с Украиной, но одних слов мало, нужно поставлять оружие из-за угрозы России. Речь идет об оборонительным вооружении, ПЗРК "Grom" и различных видах беспилотников. В случае необходимости, Польша готова передать Украине и гуманитарную помощь, в частности, предметы первой необходимости.

"Grom" — это польский переносной зенитно-ракетный комплекс. Производится с 1995 года. Предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах.

[ + – ] Польские военные с ПЗРК "Гром"

Основные характеристики ПЗРК "Grom":

Дальность стрельбы от 500 до 5500 метров

Высота полета поражаемых целей — от 10 до 3500 метров

Масса в боевом положении — 18,5 кг

Время для перевода в боевое положение — 15 секунд

Как пишет Defense Express, польский "Гром" способен "достать" все основные ударные вертолеты РФ по типу Ми-24, Ми-28 или Ка-52, у которых максимальная высота полета колеблется на уровне 2-4 км. При этом захватывать цели польский ПЗРК может на высоте до 7-8 км.

Напомним, Польша начнет поставку украинской стороне оборонительных боеприпасов и поставки гуманитарной помощи, о чем заявлял ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох.

Тем временем США поставили в Украину шестой борт военной помощи с 84 тоннами боеприпасов на борту.