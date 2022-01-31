Польша начнет поставлять Украине оборонительные боеприпасы

По словам главы Бюро нацбезопасности Павла Солоха, Польша будет помогать нашей стране не только гуманитарно и материально, но и в военном измерении.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил о решении передавать Украине оборонное оружие для защиты от российской агрессии. Об этом сообщает Польское радио.

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По словам Солоха, после ряда совещаний и встреч с международными лидерами, было принято решение оказывать Украине не только гуманитарную и материальную помощь, но и в военном измерении.

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"Было принято решение передать украинской стороне оборонительные боеприпасы, которые будут использоваться для обороны, а не для нападения. Это решение дорабатывается министром обороны. Это было достигнуто, как я уже сказал, в тесном контакте с президентом", — рассказал Солох.

Он также добавил, что решение теперь дорабатывается в Министерстве обороны.

Напомним, Чехия одобрила поставку Украине 4000 дефицитных 152-мм снарядов для армии на безоплатной основе. 23 января стало известно, что в рамках помощи Украине США передали многоцелевые гранатометы SMAW-D.