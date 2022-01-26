Чехия одобрила поставку Украине 4-х тысяч снарядов для артиллерии, - СМИ

Правительство одобрило передачу боеприпасов Украине на безоплатной основе. Передачу называют важным жестом солидарности.

Правительство Чехии одобрило поставки 4000 артиллерийских снарядов Украине на сумму около 37 млн крон (около 49 млн гривен). Об этом сообщает чешское издание Denik N.

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В пресс-службе Министерства обороны заявили, что передача снарядов станет важным жестом солидорности Украине. Боеприпасы передадут Украине безоплатно.

"Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. В нашем распоряжении относительно широкий спектр вариантов, от политической и дипломатической поддержки до конкретных выступлений, таких как дарение боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности", — заявила ранее министр обороны Яна Чернохова.

Отметим, что в Минобороны Чехии ранее заявляли о планах передачи снарядов калибром 152-мм, которых в Украине осталось не очень много.

"Я передам правительству материал, на основании которого мы обеспечим Украину 152-миллиметровыми артиллерийскими боеприпасами", — утверждала министр в интервью.

Напомним, 25 января в Украину прибыл третий американский самолет с оружием для Украины. Боеприпасы и оборудование поставляют в рамках дополнительной помощи на 200 млн долларов. Также Великобритания поставила противотанковые ракетные комплексы NLAW, Фокус разбирался, на что они способны.

20 января в Чехии заявили о готовности передать Украине оружие и оборудование.