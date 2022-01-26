Чехія схвалила постачання Україні 4 тисяч снарядів для артилерії, — ЗМІ

Уряд схвалив передачу боєприпасів Україні на безоплатній основі. Передачу називають важливим жестом солідарності.

Уряд Чехії схвалив постачання 4000 артилерійських снарядів Україні на суму близько 37 млн. крон (близько 49 млн. гривень). Про це повідомляє чеське видання Denik N.

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У пресслужбі Міністерства оборони заявили, що передача снарядів стане важливим жестом солідарності до України. Боєприпаси передадуть Україні безкоштовно.

"Ми давно розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії. У нашому розпорядженні щодо широкий спектр варіантів, від політичної та дипломатичної підтримки до конкретних виступів, таких як дарування боєприпасів, що я вважаю важливим жестом солідарності", — заявила раніше міністерка оборони Яна Чорнохова.

Зазначимо, що у Міноборони Чехії раніше заявляли про плани передачі снарядів калібром 152 мм, яких в Україні залишилося не дуже багато.

"Я передам уряду матеріал, на основі якого ми забезпечимо Україну 152-міліметровими артилерійськими боєприпасами", — стверджувала міністерка в інтерв’ю.

Нагадаємо, 25 січня до України прибув третій американський літак зі зброєю для України. Боєприпаси та обладнання постачають у межах додаткової допомоги на 200 млн. доларів. Також Великобританія поставила протитанкові ракетні комплекси NLAW, Фокус розбирався, на що вони здатні.

20 січня у Чехії заявили про готовність передати Україні зброю та обладнання.