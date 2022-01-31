Польща почне постачати Україні оборонні боєприпаси
За словами голови Бюро нацбезпеки Павла Солоха, Польща допомагатиме нашій країні не лише гуманітарно та матеріально, а й у військовому вимірі.
Глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох заявив про рішення передавати Україні оборонну зброю для захисту від російської агресії. Про це повідомляє польське радіо.
За словами Солоха, після низки нарад і зустрічей з міжнародними лідерами, було ухвалено рішення надавати Україні не лише гуманітарну та матеріальну допомогу, а й у військовому вимірі.
"Було ухвалено рішення передати українській стороні оборонні боєприпаси, які будуть використовуватися для оборони, а не для нападу. Це рішення допрацьовується міністром оборони. Це було досягнуто, як я вже сказав, у тісному контакті з президентом", — розповів Солох.
Він також додав, що рішення наразі доопрацьовується у Міністерстві оборони.
Нагадаємо, Чехія схвалила постачання Україні 4 000 дефіцитних 152-мм снарядів для армії на безоплатній основі. 23 січня стало відомо, що в межах допомоги Україні США передали багатоцільові гранатомети SMAW-D.