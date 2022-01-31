Польща почне постачати Україні оборонні боєприпаси

За словами голови Бюро нацбезпеки Павла Солоха, Польща допомагатиме нашій країні не лише гуманітарно та матеріально, а й у військовому вимірі.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох заявив про рішення передавати Україні оборонну зброю для захисту від російської агресії. Про це повідомляє польське радіо.

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За словами Солоха, після низки нарад і зустрічей з міжнародними лідерами, було ухвалено рішення надавати Україні не лише гуманітарну та матеріальну допомогу, а й у військовому вимірі.

"Було ухвалено рішення передати українській стороні оборонні боєприпаси, які будуть використовуватися для оборони, а не для нападу. Це рішення допрацьовується міністром оборони. Це було досягнуто, як я вже сказав, у тісному контакті з президентом", — розповів Солох.

Він також додав, що рішення наразі доопрацьовується у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, Чехія схвалила постачання Україні 4 000 дефіцитних 152-мм снарядів для армії на безоплатній основі. 23 січня стало відомо, що в межах допомоги Україні США передали багатоцільові гранатомети SMAW-D.