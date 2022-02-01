ПЗРК "Grom", боєприпаси та БПЛА: у Польщі назвали, яку зброю готові постачати Україні

За словами глави уряду Моравецького, Польща солідарна з нашою країною, але через російську загрозу реальність така, що одних слів уже мало.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький виступив на брифінгу для ЗМІ у Варшаві перед поїздкою до України. Під час нього він розповів, яка зброя може постачатись українській армії. Про це повідомляє Укрінформ.

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За словами Моравецького, Польща солідарна з Україною, але одних слів мало, треба постачати зброю через загрозу Росії. Йдеться про оборонне озброєння, ПЗРК "Grom" та різні види безпілотників. У разі потреби Польща готова передати Україні та гуманітарну допомогу, зокрема, предмети першої необхідності.

"Grom" — це польський переносний зенітно-ракетний комплекс. Виробляється з 1995 року. Призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах.

[ + – ] Польські військові із ПЗРК "Гром"

Основні характеристики ПЗРК "Grom":

Дальність стрільбии від 500 до 5500 метрів

Висота польоту цілей — від 10 до 3500 метрів.

Маса в бойовому становищі — 18,5 кг.

Час для переведення в бойове становище — 15 секунд

Як пише Defense Express, польський "Гром" здатний "дістати" всі основні ударні вертольоти РФ за типом Мі-24, Мі-28 або Ка-52, у яких максимальна висота польоту коливається на рівні 2-4 км. При цьому захоплювати цілі польський ПЗРК може висотою до 7-8 км.

Нагадаємо, Польща почне постачання українській стороні оборонних боєприпасів та постачання гуманітарної допомоги, про що заявляв раніше голова Бюро нацбезпеки Польщі Павло Солох.

Тим часом США поставили в Україну шостий борт військової допомоги з 84 тоннами боєприпасів на борту.