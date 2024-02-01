ВС РФ сбросили авиабомбу на больницу в Харьковской области, есть пострадавшие (фото)

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате удара пришлось эвакуировать из здания больницы 38 человек. Четверым людям понадобилась медицинская помощь.

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Российские оккупанты 31 января в 21:50 сбросили авиабомбу на территории больницы в селе Великий Бурлук в Харьковской области. Об этом сообщил глава Областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы.

"Проведена эвакуация 38 человек, из них пять — работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша. Ликвидация последствий продолжается", — сообщил он.

ВС РФ сбросили авиабомбу на больницу

Также в ГСЧС подтвердили, что в результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша.

ВС РФ сбросили авиабомбу на больницу

Удар по Харькову

Кроме того, в тот же день вечером российские войска атаковали территорию Украины дронами-камикадзе Shahed. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате удара по городу пострадала гражданская инфраструктура.

"Харьков снова под ударом. Предварительно – "шахедами". Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушении уточняется", — написал он.

ВС РФ атаковали Харьков

Ранее сообщалось, что в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку на мотоцикл с людьми. По данным главы администрации Александра Прокудина, пострадавших госпитализировали со взрывными травмами и обломочными ранениями.