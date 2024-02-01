"Су" терроризируют акватории морей: какую авиацию размещает РФ в Крыму, — Гуменюк

Противник для нанесения так называемых "точечных" ударов использует тактическую авиацию, которая базируется на крымских аэродромах.

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Аэродром "Бельбек" с российской авиацией на территории оккупированного Крыма 31 января подвергся ракетной атаке. В связи с этим глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы РФ размещают там преимущественно тактическую авиацию — в основном это различные модификации самолетов "Сухого".

"Это различные модификации "Су", которые взлетают и терроризируют и акваторию Азовского и Черного моря. Это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые "точечные" ракетные атаки и вылетает для сбора информации" – заявила Гуменюк.

По ее словам, россияне уже сами признались, что пять ракет "нашли убежище" на территории Крыма и даже обозначили места прилетов. При этом военное командование РФ не успело рассредоточить свой летный состав и самолеты, которые были в итоге повреждены в "Бельбеке" во время ракетного удара.

Также Гуменюк прокомментировала возможности противовоздушной обороны противника в Крыму. Спикер отметила, что какое бы количество средств ПВО не разметили оккупанты, с ними украинские бойцы "поработают индивидуально".

Напомним, российские официальные лица 31 января заявили, что по объектам на территории Крыма был нанесен удар 20 ракетами. По словам главы оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев, в результате якобы пострадали 12 зданий в садовом товариществе "Усть-Бельбек", однако удар пришелся по радиолокационному городку на аэродроме.