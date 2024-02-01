Уязвимости новых бронемашин: как российские войска используют на передовой БМП-3

Боевые машины россиян все чаще ведут огонь из закрытых позиций. Это обусловлено эффективностью украинских сил, которые применяют против новейшей российской техники комплексы "Стугна" и FPV-дроны.

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Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии РФ начали использовать боевые машины пехоты БМП-3 для поддержки пехотных подразделений на Купянском направлении. При этом оккупанты все чаще ведут огонь из закрытых позиций, сообщают в Army Recognition.

"Переход к использованию тактики непрямого огня российскими экипажами БМП-3 может быть связан с уязвимыми местами, которые использовали украинские войска во время ближних штурмовых операций вблизи их позиций", — отмечают обозреватели.

Такая тактика, по-видимому, направлена на снижение подверженности прямому огневому воздействию и контрбатарейным ударам, добавили эксперты. Кроме того, противник старается держаться подальше и ведут огонь из укрытий на расстоянии более четырех километров.

Вероятно такое решение имеет и некоторые преимущества. Один из российских военнослужащих, член экипажа БМП-3, рассказал, что его машина готова поддержать пехотные подразделения, имея в резерве два дополнительных боекомплекта, что обеспечивает быстрое реагирование.

Данный тактический шаг связан с возможностями 100-мм пушки 2А70, которая установлена на боевой машине. Орудие использует как обычные снаряды, так и управляемые боеприпасы. Речь идет о "длинной руке" российской БМП — ракете 9М117М-1 "Аркан" с дальностью стрельбы до 5,5 км и бронепробиваемостью в 50 см гомогенной брони.

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В заключение эксперты подчеркивают, что данный тактический сдвиг вероятно, обусловлен эффективностью украинских сил в наведении на цель и уничтожении российских БМП-3 с использованием различных методов в сценариях ближнего боя.

"Эти методы включают использование противотанковых управляемых ракет "Стугна" и беспилотников-камикадзе FPV, которые продемонстрировали способность преодолевать дополнительные импровизированные средства бронезащиты БМП-3 такие, как динамическая защита и пластинчатые броневые экраны", — подытожили обозреватели.

Напомним, Россия готовится к проведению испытаний в Украине боевого робота, созданного на основе БМП-3. Пока известно, что дистанционно управляемые машины создаются в трех вариантах, совместимых с модулем "Синица".