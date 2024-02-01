По словам декана МГУ Виталия Третьякова, в Амстердаме кокаин разбросан во всех углах. Он задается вопросом о том, что там будут делать российские оккупационные части.

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"Эксперты" на российском ТВ предложили руководству Кремля атаковать две страны НАТО. Виталий Третьяков, журналист и декан МГУ, рассуждал об атаках российских войск на Францию и Италию. Об этом сообщает Newsweek.

"Вот зачем России нападать на НАТО и Евросоюз, чтобы потом что? Получить под свой контроль Амстердам? Где кокаин разбросан во всех углах, не только в аптеках. И что там делать? Что там будут делать русские оккупационные части? Бороться с наркотрафиком?" — задался вопросом Третьяков.

В РФ обсуждают избирательный подход для нападения на зарубежные страны

Он добавил, что в Европе повсюду "что-то легализовано", поэтому "нападать для спасения" нужно только на Францию и Италию, где сосредоточены основные богатства западной европейской культуры.

Кремлевские пропагандисты неоднократно предупреждали об угрозе мировой войны и ударах РФ по территории стран НАТО.

Напомним, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев "закрыл" территориальный вопрос о Курильских островах. Тем "самураям, кому особенно грустно", из-за того, что Курильские острова находятся под контролем Москвы, он предложил закончить жизнь традиционным японским способом — сэппуку.

Также сообщалось, что Медведев пригрозил отобрать Аляску у США силовым путем. Заместитель председателя Совбеза РФ ответил представителю Госдепартамента Веданту Пателю на заявление о том, что обратно Аляску Кремль не получит. Медведев же сообщил, что Москва ждала, что проданная в XIX веке территория вернется со дня на день.