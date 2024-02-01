"Серьезные убытки": уничтоженный "Ивановец" был составляющей боевого ядра ЧФ РФ, — ВМС

Таких катеров в составе Черноморского флота было всего три. Каждый такой катер имел на вооружении до 4 ракет типа "Москит", которые могут бить до 130 км.

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Уничтожение большого ракетного катера РФ "Ивановец" в оккупированном Крыму стало серьезным ударом по Черноморскому флоту Российской Федерации, поскольку судно входило в так называемое "боевое ядро" российского флота в Черном море. Об этом в комментарии "Суспільне. Крим" сказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук .

"Следует отметить, что эта боевая единица, она является достаточно серьезной единицей. Это как раз один из тех катеров, из которых состоит боевое ядро ЧФ РФ. Это ракетный катер, который должен уничтожать надводные цели. То есть, по нам. Их было всего три в составе ЧФ, и каждый такой катер имел на вооружении до четырех ракет типа "Москит", которые могут бить до 130 км. И это довольно существенное на самом деле расстояние", — пояснил он.

Дмитрий Плетенчук добавил, что экипаж этого катера имеет по штату 40 человек, а потеря такой большой единицы морской боевой техники является существенной для Черноморского флота России.

"Да, он фактически не мог выполнять сейчас задачи, как и остальные корабли по уничтожению наших единиц, потому что наши береговые артиллеристы его не подпускают к берегу, но это достаточно мощная серьезная боевая единица и скажем так, он достаточно еще был не старый этот катер. Поэтому, да, это достаточно серьезный урон, который получил ЧФ так называемой РФ", — отметил представитель ВМС ВСУ.

Уничтожение катера "Ивановец" в Крыму: что известно

Ночью 1 февраля в оккупированном Крыму бойцы ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер РФ "Ивановец". Они нанесли по судну несколько ударов морскими БПЛА.

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что в момент удара на катере "Ивановец" могли находиться 40 российских моряков.

Катер "Иановец"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что уничтоженный катер "Ивановец" был построен в 1989 году на Невском судостроительно-судоремонтном заводе и был одним из последних ракетных катеров, который там изготовили.