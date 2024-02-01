Замораживание войны станет катастрофой для Украины — Евгений Карась (видео)

Евгений Карась убежден, что замораживание войны будет играть на руку России, она полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.

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В Украине начнется внутренняя бойня в случае замораживания войны. Такое мнение в эфире проекта "Тема с Натальей Мосейчук" высказал заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

По его словам, заморозка войны станет катастрофой для Украины, поскольку украинцы не смогут "играть в демократию", в стране "начнется бойня", а поддержка Украины Западом угаснет.

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"С одной стороны, хорошо, что есть политическая критика, есть те же "порохоботы", которые травят власть и заставляют шевелиться. С другой стороны, эта критика приобрела такие деструктивные формы, что она полностью совпадает с российской подрывной деятельностью, что совпадает с российской пропагандой 5-го управления ФСБ. Если у нас будет перемирие — нам обрежут финансирование и боеприпасы. Западные партнеры прекратят поставлять нам оружие. Конечно, мы остановим врага где-то в Житомирской области, мобилизуемся и добьем лопатами, мы не убежим, мы будем воевать", — говорит военный.

Евгений Карась убежден, что замораживание войны будет играть на руку России, она полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.

"У нас тут начнутся выборы — в сельсоветы, в ОСМД. Начнется отток денег, люди начнут уезжать", — считает Карась.

Напомним, что США поддержали законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ. По данным журналистов, принятый США законопроект позволит использовать российские суверенные активы в интересах Украины.