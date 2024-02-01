Штрафом уже не ограничится: в Раде хотят сажать за незаконное пересечение границы

По мнению нардепов от "Слуг", следует ужесточить наказание за пересечение границы с целью уклонения от мобилизации. Повторное нарушение должно караться сроком от 5 до 8 лет.

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Народные депутаты от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, Александр Горенюк и Анатолий Остапенко предложили ужесточить ответственность за незаконное пересечение границы уклоняющихся от мобилизации. Проект Закона о внесении изменений в УК опубликован на сайте Верховной Рады.

За незаконное пересечение границы с целью уклонения от призыва предлагают лишать свободы от 3 до 5 лет.

Повторное же нарушение, либо же нарушение группой лиц предлагают наказывать сроком от 5 до 8 лет.

Если упомянутые правонарушения совершались с применением насилия или оружия, наказанием за это, по мысли народных избранников, должен быть срок от 8 до 12 лет.

В тексте пояснительной записки авторы проекта ссылаются на данные Евростата, согласно которым, с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года 650 тысяч мужчин призывного возраста выехали из Украины и не вернулись. Но нет данных о том, сколько мужчин выехали на законных основаниях.

Цель законопроекта —усилить ответственность за выезд за границу

Сообщается, что главные цели закона — усилить уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через границу на время военного положения, а также установить уголовную ответственность за пересечение границы с целью уклонения.

Пересечение границы группой лиц, возможно, повлечет наказание сроком от 5 до 8 лет

В тексте законопроекта отмечается, что добровольно вернувшихся в Украину в течение полугода следует освобождать от уголовной ответственности.

В 2022 году зарегистрировали 1225 уголовных производств за незаконную переправку людей за границу

Нардепы решили повлиять на количество незаконных пересечений границы

Напомним, что в 2024-м Минобороны планирует закупить 65 тысяч комплектов женской военной формы. Специальную форму для женщин впервые начали выдавать в ВСУ.

Также сообщалось, что физические лица не смогут себя бронировать от мобилизации. Такая возможность доступна только бизнесу.