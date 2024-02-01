В 2024-м закупят 65 тысяч комплектов: в ВСУ впервые начали выдавать женскую форму (фото)

Новую форму дополнили конструктивными элементами, позволяющими женщинам чувствовать себя комфортно в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

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Военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Украины.

Сообщается, что новую форму дополнили конструктивными элементами, позволяющими женщинам чувствовать себя комфортно, выполняя задачи в полевых условиях, а также пунктах постоянной дислокации.

Новая военная форма для женщин

"Костюмы изготавливают в размерах от 40 до 64, при росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: ІІ и ІІІ", — отмечается в публикации.

Новая военная форма для женщин

В пресс-службе уточнили, что модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ совместно с общественными организациями и украинскими производителями. Тестировалась форма в одной из воинских частей.

Новая военная форма для женщин

Новая военная форма для женщин

"Сегодня есть результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти", — отметили представители Минобороны.

Новая военная форма для женщин

На мероприятии по выдаче формы присутствовали заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова, вице-спикер и нардеп Елена Кондратюк, уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко и прочие представители властей.

Новая военная форма для женщин

Уже сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявка на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. В январе объявили тендеры, а 50 тыс. комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.

Напомним, что, по словам нардепа Дмитрия Наталухи, физические лица не смогут забронировать себя от мобилизации.

Также сообщалось, что в ТЦК рассказали, могут ли военкомы вручать повестки в спортзалах, кафе и прочих общественных местах.