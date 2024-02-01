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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У 2024-му закуплять 65 тисяч комплектів: у ЗСУ вперше почали видавати жіночу форму (фото)

Нова військова форма для жінок
Фото: Міноборони України | Нова військова форма для жінок

Нову форму доповнили конструктивними елементами, що дають змогу жінкам почуватися комфортно в польових умовах і пунктах постійної дислокації.

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Військовослужбовці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, виготовлених з урахуванням жіночих антропометричних параметрів. Про це повідомляють у Telegram-каналі Міноборони України.

Повідомляється, що нову форму доповнили конструктивними елементами, які дають змогу жінкам почуватися комфортно, виконуючи завдання в польових умовах, а також пунктах постійної дислокації.

Нова військова форма для жінок Fullscreen
Нова військова форма для жінок

"Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, за зросту від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ", — зазначається в публікації.

Нова військова форма для жінок Fullscreen
Нова військова форма для жінок

У пресслужбі уточнили, що моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ спільно з громадськими організаціями та українськими виробниками. Тестувалася форма в одній із військових частин.

Нова військова форма для жінок Fullscreen
Нова військова форма для жінок
Нова військова форма для жінок Fullscreen
Нова військова форма для жінок

"Сьогодні є результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії зараз несуть службу десятки тисяч жінок. З них близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість тільки зростатиме", — зазначили представники Міноборони.

Нова військова форма для жінок Fullscreen
Нова військова форма для жінок

На заході з видачі форми були присутні заступниця Міністра оборони України Наталя Калмикова, віцеспікерка і нардепка Олена Кондратюк, уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко та інші представники влади.

Нова військова форма для жінок Fullscreen
Нова військова форма для жінок

Уже сформовано та надано до ДП МОУ "Агентство оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів і 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні оголосили тендери, а 50 тис. комплектів жіночих літніх польових костюмів уже почали поставляти у війська.

Нагадаємо, що, за словами нардепа Дмитра Наталухи, фізичні особи не зможуть забронювати себе від мобілізації.

Також повідомлялося, що в ТЦК розповіли, чи можуть військкоми вручати повістки в спортзалах, кафе та інших громадських місцях.