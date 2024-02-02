"Ребята держатся": в бригаде "Червона калина" объяснили наступление ВС РФ на Запорожском направлении

Пресс-офицер подразделения Николай Коваль обратил внимание на атаки российских войск, которые, по его мнению, трудно обосновать с военной точки зрения.

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В бригаде "Червона калина" заявили, что на Запорожском направлении российские войска наступают хаотично, то малыми, то большими группами. Об этом рассказал в эфире Київ24 Николай Коваль, пресс-офицер подразделения.

Он отметил, что враг изо всех сил стремится вернуть утраченные территории. Успеха российские оккупанты не достигли. Украинские бригады ведут активную оборону на Запорожском направлении, поэтому захватчики не способны выполнить задачу.

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"Наши ребята держатся, потому что знают ради чего стоят", — пояснил Коваль.

Пресс-офицер бригады "Червона калина" обратил внимание на регулярные атаки оккупантов. По его словам, объяснению таких действий нет.

"На это ответа нет", — добавил военный.

Ситуация на юге Украины от Генштаба ВСУ

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 2 февраля, Силы обороны Украины держат позиции в Запорожской области. Украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Роботино.

Несмотря на значительные потери, на Херсонском направлении враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Российские войска за прошедшие сутки совершили 14 тщетных штурмов позиций украинских войск.

В то же время украинские воины действуют активно и наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Авиация Сил обороны Украины по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и зенитно-ракетному комплексу российских оккупантов нанесла удары.

Напомним, 2 февраля экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко рассказал, потеряет ли Украина возможность вести войну. По его словам, ситуация с задержкой военной помощи со стороны ЕС и США является серьезной, однако не опасной. Киеву придется побороть очередную кризисную ситуацию.