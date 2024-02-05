"Нужно отвечать": в ВСУ отреагировали на предупреждение Польши об активности вдоль границы с РФ

По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, полякам не стоит забывать о Калининградской области, где также находится авиация РФ.

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Недавно Польша высказала предупреждение об усилении военной активности вдоль своей границы с Россией и Беларусью. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Когда слышим о границе с Россией, начинаем смотреть на восток, но вспоминаем, что есть и Калининградская область, где тоже есть российская авиация. Это не является чем-то новым. Сейчас я не имею таких данных о том, что есть большая активность", — заявил он.

Согласно его заявлению, в настоящее время воздушные цели фактически отсутствуют на всей территории страны, включая даже оккупированные области.

"Возможно, это сейчас связано больше с погодными условиями и так далее. Но российская авиация может быть где угодно. Ничего удивительного в этом нет. Когда есть какая-то активность по ту сторону границы, соответственно должно быть противодействие", — заявил Игнат.

Он подчеркнул, что даже в период воздушных тревог и ракетных атак польские военные поднимают в воздух истребители для обеспечения защиты своих границ.

"Ну и если есть какая-то активность, надо отвечать врагу, реагировать каким-то образом. А для поляков безусловно Россия является тем же врагом каким является для нас", — заявил Игнат.

Напомним, что 4 февраля Польское агентство аэронавигационных услуг опубликовало навигационное предупреждение (NOTAM) о возможной активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на границе. Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

Фокус также писал 2 февраля, что польское Бюро национальной безопасности планируют восстановить военно-морскую базу Хель, где будут базироваться новейшие фрегаты, которые сейчас строятся в стране.