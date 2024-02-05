В городе идут уличные бои: ВС РФ продвинулись на севере Авдеевки, — DeepState (фото, видео)

Россияне закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки, а передовые подразделения врага сейчас находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город. Генштаб ВСУ в утренней сводке ничего не сообщил о возможном продвижении ВС РФ.

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Российские оккупанты имеют продвижение на севере города Авдеевка Донецкой области, за который сейчас идут ожесточенные бои. Об этом сообщают аналитики Deep State.

"Враг продвинулся на севере Авдеевки и в Первомайском. Обновлена линия соприкосновения возле Клещеевки и Новокалиново. В Авдеевке смерть проводит свой национальный отбор", — говорится в сообщении.

По информации журналиста Юрия Бутусова, ВС РФ уже в километре от въезда в Авдеевку.

"5 февраля в Авдеевке. Враг всего в одной тысяче двухсот метрах от этого всем известного места — въезда в город. Враг продолжает атаки. За последние четыре недели на город сброшено более 600 авиабомб, разрушения масштабные. Наши держатся и наносят удары всеми силами", — написал он.

Он отметил, что ВС РФ продвинулись в зону застройки Авдеевки, а в городе идут уличные бои.

"Российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая. 110-я механизированная бригада, а также несколько приданных подразделений, ведут бои с противником, который в несколько раз превосходит в силах, и постоянно применяет свежее пополнение для своей пехоты", — написал журналист.

Он добавил, что ВС РФ развернули настоящую охоту за украинскими операторами дронов в городе — любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами.

Другой журналист Андрей Цаплиенко говорит, что в Авдеевке очень проблематичная ситуация, но не безнадежная.

"Я связался с нашими военными в городе, они просили себя не называть, но утверждают, что вражеские штурмовики прорвались к застройке со стороны так называемого Авдеевского карьера. Военные, с которыми я говорил, убеждены, что достаточно отправить на усиление хорошо подготовленные к бою в городе резервы, и прорыв еще можно ликвидировать", — рассказал он.

Журналист добавил, что две недели назад именно так удалось нейтрализовать другой прорыв россиян в районе "Царской охоты".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 5 февраля не сообщалось о продвижении врага в Авдеевке.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области", — говорилось в сообщении.

Напомним, что 4 февраля журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что ВС РФ вошли в Авдеевку со стороны карьера. Им удалось обойти боевые порядки ВСУ и закрепиться в жилой застройке.