В місті йдуть вуличні бої: ЗС РФ просунулися на півночі Авдіївки, — DeepState (фото, відео)

Росіяни закріпились на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки, а передові підрозділи ворога зараз перебувають на відстані біля півтора кілометри від вʼїзду у місто. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні нічого не повідомив про можливе просування ЗС РФ.

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Російські окупанти мають просування на півночі міста Авдіївка на Донеччині, за яке зараз тривають запеклі бої. Про це повідомляють аналітики Deep State.

"Ворог просунувся на півночі Авдіївки та в Первомайському. Оновлено лінію зіткнення біля Кліщіївки та Новокалинового. В Авдіївці смерть проводить свій національній відбір", — йдеться в повідомленні.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, ЗС РФ вже в кілометрі від в'їзду до Авдіївки.

"5 лютого в Авдіївці. Ворог всього у одній тисячі двісти метрів від цього усім відомого місця — вʼїзду у місто. Ворог продовжує атаки. За останні чотири тижні на місто скинуто понад 600 авіабомб, руйнуваня масштабні. Наші тримаються та завдають удари усіма силами", — написав він.

ВІн зазначив, що ЗС РФ просунулись у зону забудови Авдіївки, а у місті йдуть вуличні бої .

"Російські підрозділи закріпились на одній з вулиць на на північній околиці Авдіївки. Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометри від вʼїзду у місто. Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста. Ситуація критична. 110-та механізована бригада, а також кілька приданих підрозділів, ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах, і постійно застосовує свіже поповнення для своєї піхоти", — написав журналіст.

Він додав, що ЗС РФ розгорнули справжнє полювання за українськими операторами дронів у місті — будь-які споруди та місця встановлення антен піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами.

Інший журналіст Андрій Цаплієнко говорить, що в Авдіївці дуже проблематична ситуація, але не безнадійна.

"Я зв'язався з нашими військовими в місті, вони просили себе не називати, але стверджують, що ворожі штурмовики прорвалися до забудови збоку так званого Авдіївського кар'єру. Військові, з якими я говорив, переконані, що достатньо відправити на підсилення добре підготовлені до бою в місті резерви, і прорив ще можна ліквідувати", — розповів він.

Журналіст додав, що два тижні тому саме так вдалося нейтралізувати інший прорив росіян в районі "Царської охоти".

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 5 лютого не повідомлялося про просування ворога в Авдіївці.

"В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, що 4 лютого журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що ЗС РФ увійшли до Авдіївки з боку кар'єру. Їм вдалося обійти бойові порядки ЗСУ та закріпитися в житловій забудові.