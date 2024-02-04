"Днями вирішиться доля міста": ЗС РФ увійшли до Авдіївки з боку кар'єру, — Цаплієнко

Український військкор стверджує, що російським військам нібито вдалося обійти бойові порядки ЗСУ та закріпитися в житловій забудові. Військовослужбовець 24-ї бригади "Айдар" закликає "не скиглити", а командування у вечірньому зведенні не коментувало інформацію про можливі успіхи ЗС РФ.

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Ситуація в місті Авдіївка погіршилася для Сил оборони України, оскільки ЗС РФ мають просування, зокрема, вони наблизилися до головної логістичної артерії українських захисників. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з покликанням на слова бійців на цій ділянці фронту.

"Як стверджують мої джерела в Авдіїївці, ситуація в місті стала критичною. Російські штурмовики, користуючись хмарною погодою та неможливістю якісної аеророзвідки, увійшли до міста з північного сходу, із боку Авдіївського кар’єру, якщо казати умовно. Вони обійшли українські бойові порядки та закріпилися в забудові. Це означає, що до основної логістичної артерії українських оборонців їм залишаються сотні метрів", — проінформував журналіст.

Він додав, що попри всю складність ситуації в місті, за словами військових, вона не безнадійна.

"Якщо є в наявності піхотні резерви, які мають досвід боїв у міській забудові, російський прорив ще можна ліквідувати, як це було два тижні тому в районі "Царской Охоты" і вулиці Соборної. Фактично цими днями вирішується доля Авдіївки", — написав Цаплієнко.

Інформацією щодо ситуації в Авдіївці поділився у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Друзі, по Авдосу скажу так — не скигліть, скоро має бути трошки сонечка", — написав він.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 4 лютого конкретно про ситуацію в Авдіївці не йшлося. Було лише повідомлення, що на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських захисників. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

Станом на вечір 4 лютого на онлайн-мапі бойових дій DeepState ніяких змін не внесено щодо ситуації в Авдіївці. Територія поблизу Авдіївського кар'єру відображається в статусі "невідомий".

Карта DeepState щодо ситуації в Авдіївці

Нагадаємо, що в Авдіївці все ще залишаються мирні жителі. Їх потроху евакуйовують працівники поліції, а деякі місцеві жителі вже мали нагоду зустрітися з російськими окупантами, які почали заходити в їхні оселі.