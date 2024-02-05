Россия увеличит военные расходы за счет долга и налогов, — британская разведка

По данным аналитиков, соответствующая политика правительства РФ, вероятно, будет иметь негативное влияние на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за поддержки инфляционного давления или сдерживания будущего экономического роста.

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Маловероятно, что запланированный целевой показатель доходов Российской Федерации на 2024 год будет достигнут, как заложено в бюджетном плане. Это может потребовать от правительства рассмотрения других политических мер для обеспечения финансирования запланированных расходов. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 5 февраля.

По данным аналитиков, правительство противника имеет "амбициозные планы" увеличить расходы на 26% в 2024 году. Это базируется на оптимистичных прогнозах роста доходов на 22%, причем ожидается, что доходы от нефти и газа вырастут почти на 25%.

Как отмечается в отчете британской разведки, вероятно, российскому правительству придется уменьшить свои взносы в Фонд национального благосостояния, однако прибегнуть к увеличению внутренних налогов и долга для финансирования планируемых расходов.

"Эта политика почти наверняка будет иметь негативное влияние на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за поддержки инфляционного давления или сдерживания будущего экономического роста", — говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, соответствующий Фонд национального благосостояния, хоть и создан для долгосрочного экономического развития российского народа, все чаще используется для финансирования вторжений в Украину, а стоимость его активов упала на 10% в 2023 году.

Напомним, ранее в отчете Минобороны Британии сообщали, что одна из ключевых проблем российской армии заключается в коррупции, что значительно подрывает ее эффективность.