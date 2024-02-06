Позывной 13: спецназовец ГУР рассказал детали потопления "Ивановца" (видео)

По словам бойца, для атаки на российский ракетный катер привлекли сразу 10 морских дронов Magura. Они имеют боевую нагрузку 250 кг и дальность 800 км.

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Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию по уничтожению ракетного катера "Ивановец". Боец с позывным 13 раскрыл детали операции в интервью CNN.

Секретное подразделение ГУР имеет такое же название, как и позывной у бойца — 13. Они устроили операцию по уничтожению ракетного катера в озере Донузлав. Для операции привлекли десять морских дронов Magura V5, из них 6 поразили "Ивановца". Один дрон имеет боевую нагрузку 250 кг, поэтому 6 дронов хватило, чтобы потопить российский ракетный катер.

По словам 13, морские дроны Magura V5 имеют длину всего несколько метров и имеют радиус действия около 800 км, что позволяет подразделению запускать средства с широкой полосы береговой линии. Военный также говорит, что российские корабли плохо приспособлены для борьбы с небольшими дронами. Потопление ракетного катера стало очередной победой Украины в кампании по уничтожению Черноморского флота РФ.

"Главное — чувствовать дрон. Если его немного сжать, то можно потерять контроль над дроном. Я бы сказал, что это ювелирная работа", — говорит 13.

Морской дрон Magura может управляться как вручную оператором, так и двигаться по заранее проложенному маршруту. Отдельно журналисты отмечают, что дроны являются чрезвычайно маневренными. Так не может делать ни один военный корабль.

Напомним, 2 февраля Фокус рассказывал, на что способны морские дроны Magura.

Ранее источники Фокуса рассказали, как потопили ракетный катер "Ивановец".