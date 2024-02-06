Ухаживает за тяжелораненым сыном: учительница из Днепропетровщины проводит онлайн-уроки из больницы

Женщина уже 5-й месяц фактически живет в больничной палате в медучреждении, где после ранения в Бахмуте лечится ее сын — боец ВСУ.

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Учительница из Днепропетровщины, которая преподает в одном из лицеев физику, математику и астрономию, перебралась на Львовщину и сейчас фактически живет в больнице, где проходит курс лечения ее тяжелораненый сын. Он нуждается в круглосуточном долечивании. Историю матери и сына рассказывает ТСН.

Вера Овсяникова учительствует уже 48 лет. Когда ее сына тяжело ранили на фронте под Бахмутом, сразу бросила все и поехала к сыну. У женщины ежедневно по два онлайн-урока. Во время одного из них ее сфотографировал хирург больницы.

"Моя мама — молодец. Я очень рад, что у меня такая мама", — говорит ее сын Владимир Овсяников.

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Игнат Герич, тот самый хирург, который распространил в сети фото с госпожой Верой, рассказывает, что у ее сына сверхсложные ранения. Владимир получил повреждения лица, потерял глаз, получил травмы рук с ампутацией, тяжелые ранения ног, которые тоже грозят потерей одной из конечностей. По его словам, защитнику поставят хороший бионический протез, и проведут пластику лица. Мужчину еще ожидает 5-6 операций.

Владимир рассказывает, что в начале полномасштабного вторжения его не брали в ряды ВСУ, поэтому он решил партизанить. Семья жила в селе на границе с Херсонщиной, поэтому мужчина пешком ходил на территорию соседней области, выявлял позиции врага и помогал украинским артиллеристам корректировать огонь. Владимир — охотник и знает все тропы и местность в своем районе.

Позже оккупанты его вычислили и начали на него охоту, но в тот момент его уже взяли в ВСУ.

Мужчина воевал на Херсонщине, а дальше его перебросили на участок между Соледаром и Бахмутом. Дважды получал ранения. Последнее получил, когда спасал собрата.

"Он целый, он младший. Я очень рад, что так случилось", — рассказал Владимир.

Между тем, он успевает успокаивать маму, которая иногда не сдерживает слез, глядя на искалеченного сына. Женщина говорит, что будет ездить за своим ребенком и ухаживать за ним, сколько будет надо.

Напомним, что под Бахмутом в Донецкой области во время боя с оккупантами погиб боец ВСУ с Киевщины Богдан Бородай — сын депутата Бучанского райсовета. Он воевал в составе 24-й отдельного штурмового батальона "Айдар".

Ранее Фокус рассказывал история бойца ВСУ, который пробыл один во вражеском тылу 46 дней. Мужчина сам остался на позиции и долгое время считался пропавшим без вести. Все это время он понемногу ликвидировал россиян и пытался выжить без еды и воды.