"Думал, что мне уже все": бойцы ГПСУ дроном спасли раненого побратима (видео)

Из-за ранения боец не мог самостоятельно передвигаться, а эвакуировать его не могли, поскольку вражеские позиции находились в сотне метров.

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На Сватовском направлении на Луганщине после боя пограничники с помощью дрона смогли помочь эвакуироваться раненому собрату. Они вывели его в безопасное место, где его смогла забрать эвакуационная бригада. Историю спасения украинского пограничника рассказывает пресс-служба ГПСУ.

Пограничник Сергей Купин получил ранения на Сватовском направлении. Это был вражеский сброс с дрона, в результате чего он получил ранения спины и ноги.

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"Друг, пей и ползи за дроном": бойцы ВСУ спасли побратима под носом у россиян (видео)

"Когда отработал первый дрон, мне удар пришелся в спину и ногу. Со мной рядом находились военнослужащие, и один из них оказал мне помощь и наложил турникет", — рассказывает Сергей.

Из-за ранения боец не мог самостоятельно передвигаться, а эвакуировать его не могли, поскольку вражеские позиции находились очень близко. Раненого Сергея впоследствии обнаружила аэроразведка 68-й Отдельной егерской бригады ВСУ.

"Слишком близкая дистанция к врагу. С одной стороны около 100 метров, с другой — 200 метров, может 300. Подойти туда безопасно было невозможно. Мы увидели, что какой-то участок он уже прополз и предложили ему ползти за дроном, чтобы вытянуть его на ту дистанцию, где пехота может выйти и встретить его", — рассказывает аэроразведчик егерской бригады "Луг".

Бойцы прицепили к дрону горячий чай и записку со словами: "Друг, пей и ползи за дроном".

"Этот дрон опустился, посмотрел и улетел. Когда вижу, вернулся, и что-то несет. Подумал, ну уже все, сейчас "задвухсотят меня". А он сбросил воду и записку", — рассказал Сергей.

Далее он начал ползти в направлении, которое указывал дрон.

"Получается, что одной батарейкой его подводили к нашим позициям. Потом вернулись, поменяли другую батарейку. Встретили эвакуационную группу, ее также же его подвели, и так они его уже забрали", — рассказывает аэроразведчик 68-й бригады с позывным "Горынь".

Сергей Купин признается, что очень хотел, чтобы его спасли, поскольку сильно замерз и был голоден.

Пограничнику пришлось проползти 700 метров чтобы добраться до места, где его смогла забрать эвакуационная бригада. Сейчас он уже прошел курс лечения и находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что пилоты дронов 95-й ДШБр, которые с дрона следили за позициями россиян, в траншее заметили пленного бойца ВСУ, который сидел со связанными руками. Они устроили оккупантам сбросы, а в это время украинский защитник смог убежать.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дрона взяли в плен российского оккупанта.