"Думав, ну мені вже все": бійці ДПСУ дроном врятували пораненого побратима (відео)

Через поранення боєць не міг самостійно пересуватися, а евакуювати його не могли, оскільки ворожі позиції перебували в сотні метрів.

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На Сватівському напрямку на Луганщині після бою прикордонники за допомогою дрона змогли допомогти евакуюватися пораненому побратиму. Вони вивели його в безпечне місце, де його змогла забрати евакуаційна бригада. Історію порятунку українського прикордонника розповідає пресслужба ДПСУ.

Прикордонник Сергій Купін отримав поранення на Сватівському напрямку. Це був ворожий скид з дрона, внаслідок чого він отримав поранення спини та ноги.

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"Коли відпрацював перший дрон, мені удар прийшовся в спину і ногу. Зі мною поруч перебували військовослужбовці, і один із них надав мені допомогу і наклав турнікет", — розповідає Сергій.

Через поранення боєць не міг самостійно пересуватися, а евакуювати його не могли, оскільки ворожі позиції перебували дуже близько. Пораненого Сергія згодом виявила аеророзвідка 68-ї Окремої єгерської бригади ЗСУ.

"Занадто близька дистанція до ворога. З одного боку близько 100 метрів, з іншого— 200 метрів, може 300. Підійти туди безпечно було неможливо. Ми побачили, що якусь ділянку він вже проповз і запропонували йому повзти за дроном, щоб витягнути його на ту дистанцію, де піхота може вийти і зустріти його", — розповідає аеророзвідник єгерської бригади "Луг".

Бійці причепили до дрона гарячий чай і записку зі словами: "Друже, пий і повзи за дроном".

"Цей дрон опустився, подивився і полетів. Коли бачу, повернувся, і щось несе. Подумав, ну вже все, зараз "задвухсотять мене". А він скинув воду і записку", — розповів Сергій.

Далі він почав повзти в напрямку, який вказував дрон.

"Виходить, що однією батарейкою його підводили до наших позицій. Потім повернулися, поміняли іншу батарейку. Зустріли евакуаційну групу. Її також ж нього підвели, і так вони його вже забрали", — розповідає аеророзвідник 68-ї бригади з позивним "Горинь".

Сергій Купін зізнається, що дуже хотів, щоб його врятували, оскільки сильно змерз і був голодний.

Прикордоннику довелося проповзти 700 метрів щоб дістатися до місця, де його змогла забрати евакуаційна бригада. Зараз він вже пройшов курс лікування і перебуває у задовільному стані.

Нагадаємо, що пілоти дронів 95-ї ДШБр, які з дрона стежили за позиціями росіян, у траншеї помітили полоненого бійця ЗСУ, який сидів зі зв'язаними руками. Вони влаштували окупантам скиди, а в цей час український захисник зміг втекти.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ за допомогою дрона взяли в полон російського окупанта.