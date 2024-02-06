Польский генерал предложил депортировать из страны украинцев призывного возраста: в МИД ответили

В МИД Польши рассказали, что рассматривают, как именно могут помочь Киеву в вопросе мобилизации мужчин за рубежом, но это требует "обсуждения на европейском уровне".

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Никаких действий по высылке в Украину украинцев призывного возраста, чтобы они могли присоединиться к защите страны от российской агрессии, не проводится. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел и комментарий Министерства внутренних дел и администрации Польши.

Журналисты обратили внимание на заявление генерала Вальдемара Скшипчака, который предложил польскому правительству в рамках поддержки Киева депортировать всех мужчин из Польши в Украину. Они обратились за комментарием в Центр Правительственной информации. В МИД рассказали, что рассматривают, как именно могут помочь в этом вопросе украинской стороне.

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"Мы верим, что оптимальное решение "было бы хорошо урегулировать эти вопросы на европейском уровне", — говорится в заявлении.

По информации, полученной журналистами в Министерстве внутренних дел и администрации Польши, "никаких работ в этом направлении в МВД и администрации не ведется".

"Депортация украинцев" — заявление генерала

Генерал в отставке Вальдемар Скшипчак, как информирует портал Onet, предложил польскому правительству в рамках поддержки Киева депортировать всех мужчин из этой страны в Украину. По его мнению, эти акции поддержали бы украинцев в защите страны.

"Это должна быть инициатива для правительств в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни были. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать", — заявил он в эфире радио ТОК FM.

Бывший командующий Сухопутных войск Польши предложил облегчить работу администрации президента Владимира Зеленского с украинскими новобранцами, которые находятся в Польше.

Напомним, 11 января Зеленский высказался относительно украинцев, которые незаконно пересекли границу. У него есть вопросы к тем мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, не служат и не платят налоги.