Удар по Белгородской области: БПЛА поразили инфраструктурный объект (фото)

По данным местных пабликов, два беспилотника атаковали электроподстанцию в районе села Волоконовка Чернянского района. На месте удара вспыхнул пожар.

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Во вторник, 6 февраля, Белгородская область Российской Федерации подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего был поврежден инфраструктурный объект. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, два дрона якобы атаковали село Волоконовка Чернянского.

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"В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе. Оперативные и аварийные службы работают на месте", — сообщил губернатор.

По информации местного Telegram-канала "Пепел", дроны атаковали электроподстанцию в районе Волоконовки дроны, в результате чего на объекте начался пожар. В соцсетях также появились фото, на одном из которых видны опоры электроподстанции.

Пожар в Белгородской области

"Дым, который поднимается над подстанцией, видно из самого села Волоконовка, которое находится в 3 километрах от подстанции", — говорится в подписи к снимкам.

Пожар на подстанции Фото: Соцсети

Пожар на подстанции Фото: Соцсети

При этом в МЧС РФ по Белгородской области не сообщали о пожаре на электроподстанции в Чернянском районе или о его ликвидации. В Минобороны России также не комментировали атаку БПЛА.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 5 февраля территорию РФ якобы атаковали 7 украинских БПЛА. Губернатор утверждает, что один из перехваченных дронов залетел в город Губкин и упал на территории частного сектора.

Ранее, 4 февраля, Гладков заявил, что дроны атаковали населенный пункт Старый Хутор в Белгородской области РФ. В атаках российский чиновник обвинил Украину.