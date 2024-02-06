Российских школьников начнут готовить к ядерной войне и научат находить экстремистов, — росСМИ

По данным российских журналистов, вместо традиционного ОБЖ в школах введут предмет, который научит детей общим принципам применения дронов и беспилотных аппаратов, основам боевой подготовки, а также порядку действий на случай ядерного удара.

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Российские власти решили внедрить в учебные программы школ предмет под названием "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР), который будет готовить школьников старших классов к возможной ядерной войне. В рамках этого предмета учащиеся будут ознакомлены с информацией о боевых характеристиках и разрушающем воздействии оружия массового поражения, а также методах защиты от него. Об этом пишет российское издание "КомменрсантЪ".

По сообщению журналистов, этот шаг отражен в утвержденной Министерством просвещения РФ программе дисциплины, которая должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года, заменив собой предмет "Основы безопасной жизнедеятельности" (ОБЖ). Кроме того, учащиеся также будут обучаться основам военной подготовки и правилам оказания первой помощи в условиях ведения военных действий. Отмечается, что из окончательного варианта программы были исключены уроки по "современному общевойсковому бою" и применению беспилотных летательных аппаратов.

Этот ход вызвал волну обсуждений среди юристов, так как он противоречит статье 5 федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Согласно этой статье, запрещается распространение информации среди несовершеннолетних, которая оправдывает или оправдывает насилие, либо побуждает к насильственным действиям.

Вместо уроков о "общевойсковом бое" и применении беспилотных летательных аппаратов, учеников будут учить общим принципам применения дронов и беспилотных аппаратов в море. Однако представители Минпросвещения не прокомментировали причины таких изменений в программе.

Кроме того, учебный курс будет включать в себя традиционные темы, такие как правила дорожного движения и безопасное поведение на транспорте, основы пожарной безопасности, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях и в природной среде.

Школьников также научат основам конструктивного общения, выявлению опасных ситуаций в социальном взаимодействии, а также способам противодействия экстремистской и террористической деятельности.

Напомним, 17 января сообщалось, что Министерство образования Российской Федерации хочет ввести новую систему пропаганды в школах страны-агрессора и на временно оккупированных территориях.

Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты создают сеть "Домов молодежи" на захваченных территориях. В этих объектах проводят мероприятия, нацеленные на подростков, в рамках которых рассматривают вопросы, касающиеся якобы виновности Украины в текущей войне, а также стимулируют поддержку оккупационных событий.