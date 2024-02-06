Російських школярів почнуть готувати до ядерної війни і навчать знаходити екстремістів, — росЗМІ

За даними російських журналістів, замість традиційного ОБЖ у школах введуть предмет, який навчить дітей загальних принципів застосування дронів і безпілотних апаратів, основ бойової підготовки, а також порядку дій на випадок ядерного удару.

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Російська влада вирішила впровадити в навчальні програми шкіл предмет під назвою "Основи безпеки та захисту Батьківщини" (ОБЗБ), який готуватиме школярів старших класів до можливої ядерної війни. У межах цього предмета учні будуть ознайомлені з інформацією про бойові характеристики та руйнівну дію зброї масового ураження, а також методи захисту від неї. Про це пише російське видання "КомменрсантЪ".

За повідомленням журналістів, цей крок відображено в затвердженій Міністерством освіти РФ програмі дисципліни, яка має набути чинності з 1 вересня 2024 року, замінивши собою предмет "Основи безпечної життєдіяльності" (ОБЖ). Крім того, учні також навчатимуться основ військового вишколу та правил надання першої допомоги в умовах ведення воєнних дій. Зазначається, що з остаточного варіанту програми було виключено уроки з "сучасного загальновійськового бою" і застосування безпілотних літальних апаратів.

Цей хід викликав хвилю обговорень серед юристів, оскільки він суперечить статті 5 федерального закону "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров'ю та розвитку". Згідно з цією статтею, забороняється поширення інформації серед неповнолітніх, яка виправдовує або виправдовує насильство, або спонукає до насильницьких дій.

Замість уроків про "загальновійськовий бій" і застосування безпілотних літальних апаратів, учнів навчатимуть загальних принципів застосування дронів і безпілотних апаратів у морі. Однак представники Мінпросвіти не прокоментували причини таких змін у програмі.

Крім того, навчальний курс міститиме традиційні теми, такі як правила дорожнього руху та безпечна поведінка на транспорті, основи пожежної безпеки, а також порядок дій у надзвичайних ситуаціях і в природному середовищі.

Школярів також навчать основ конструктивного спілкування, виявлення небезпечних ситуацій у соціальній взаємодії, а також способів протидії екстремістській і терористичній діяльності.

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що Міністерство освіти Російської Федерації хоче запровадити нову систему пропаганди у школах країни-агресора та на тимчасово окупованих територіях.

Раніше в Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти створюють мережу "Будинків молоді" на захоплених територіях. У цих об'єктах проводять заходи, націлені на підлітків, у межах яких розглядають питання, що стосуються нібито винуватості України в поточній війні, а також стимулюють підтримку окупаційних подій.