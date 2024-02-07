США намерены нарастить производство снарядов, но не хватает главного компонента

Для выхода из ситуации с нехваткой взрывчатых веществ, американцы обратятся к зарубежным партнерам. Но в будущем военные предприятия нарастят собственный выпуск всех необходимых компонентов.

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Соединенные Штаты стремятся резко увеличить производство 155-мм боеприпасов до 100 000 единиц в месяц к концу 2025 года. Однако американские оружейники столкнулись с нехваткой одного из главных компонентов — взрывчатки. Об этом 6 февраля сообщили в Defence News.

Руководитель отдела закупок армии США Даг Буш на мероприятии аналитического центра CSIS рассказал, что армейцы планируют увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов с 28 000 в октябре прошлого года до 37 000 в апреле и примерно 60 000 в октябре 2024 года. Затем армия надеется быстро увеличить производство в 2025 году с чуть менее 75 000 снарядов в апреле до 100 000 в октябре.

"Армия имеет целью удвоить производство ключевых боеприпасов, которые используются в Украине, до октября. Это запланированное увеличение частично связано с новым заводом, который армия строит в Техасе. Он будет иметь совершенно новый способ производства снарядов, используя совершенно новые технологии, которые мы никогда не использовали раньше", — заявил Буш.

Дефицит тротила

Между тем такие темпы производства требуют большого количества взрывчатки — IMX-104 или тротила, но для изготовления большого объема взрывчатки таких производственных мощностей в США нет.

"Нам приходится обращаться к союзникам за границей. К счастью, у нас их много, и они обладают большими возможностями", — отметил Буш.

По словам чиновника, увеличение производства также зависит от утверждения Конгрессом дополнительного бюджетного запроса, направленного на поддержку Украины и Израиля. Он включает 600 млн долларов, которые позволят втрое увеличить количество взрывчатки IMX-104, производимой на заводе армейских боеприпасов Holsten в штате Теннесси. В перспективе предприятие может увеличить объем производства 2,2 тыс. тонн в год до 5,8 тыс.

Еще 93 млн долларов пойдут на модернизацию оборудования для возобновления производства пропеллента M6, а 14 млн пойдут на строительство и ввод в эксплуатацию линии по производству "черного пороха" — взрывчатого вещества, состоящего из серы, углерода и нитрата калия.

Напомним, по информации аналитиков американского Института изучения войны, задержки в предоставлении западной помощи усугубляют дефицит боеприпасов у украинских войск. А это, в свою очередь, серьезно ухудшает работу контрбатарейных систем.