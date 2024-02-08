Бои по всему фронту: ВС РФ продвинулись в районе Горловки и Донецка, — ISW (карты)

По данным аналитиков, на левом берегу Днепра в районе Крынок продвигались как украинские военнослужащие, так и оккупационные подразделения.

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Российские войска добились подтвержденных успехов к западу от Горловки и в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев по всей линии фронта. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 7 февраля.

На геолоцированных кадрах, опубликованных 7 февраля, видно, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Нью-Йорка (к западу от Горловки). Минобороны РФ заявило, что российские войска отразили атаки ВСУ к северо-западу от Горловки в районе Шумов и Пивденного.

Сообщается, что возле Горловки действуют операторы дронов из отряда "Русские ястребы" (33-й мотострелковый полк 1-го армейского корпуса "ДНР").

Донецк

Российские войска также недавно добились подтвержденных наступлений к западу и юго-западу от Донецка. На геолоцированных кадрах за 7 февраля видно, что ВС РФ продвинулись к восточной окраине Георгиевки, а несколько "военкоров" заявили, что российские войска закрепились в населенном пункте.

Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что подразделения российской 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) продвинулись в восточную часть Новомихайловки вдоль улицы Ленина. Это соответствует утверждения нескольких российских блогеров о том, что ВС РФ зашли в восточную часть Новомихайловки.

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

Бахмут

Район Бахмута

7 февраля в районе Бахмута продолжались ограниченные позиционные бои без подтвержденных изменений на линии фронта. Сообщалось о позиционных боях к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки, западнее Бахмута возле Ивановского и юго-западнее от Бахмута в районе Клещиевки.

Авдеевка

Авдеевка

ВС РФ продолжали наступление в северной части Авдеевки, но 7 февраля не было подтвержденных изменений в этом районе. Ряд российских "военкоров" утверждал, что ВС РФ продвигались к югу по Железнодорожному переулку на северо-западе Авдеевки.

По данным одного из российских источников, некоторые подразделения в ходе маневра в Железнодорожном переулке попытались отрезать часть сил ВСУ.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска достигли северной части в Железнодорожном переулке. Российские источники утверждали, что ВС РФ продвинулись на запад в сторону "АКХЗ". По словам Машовца, российские силы сосредоточены на перехвате улицы Грушевского, по которой идет снабжение ВСУ к коксохиму.

Российские "военкоры" утверждают, что под контролем ВС РФ находится от 18% до 20% Авдеевки.

Крынки

Крынки

На левом берегу Днепра есть подтвержденные продвижения и у ВСУ, и у ВС РФ. Украинские защитники продвинулись к востоку, российские оккупанты — к югу.

Напомним, что Россия сосредоточила 70 тысяч солдат на левом берегу Днепра, что вдвое больше чем возле Авдеевки.

Также Фокус в своем материале рассказал, как изменилась линия фронта за последний месяц в районе Авдеевки и Купянска.