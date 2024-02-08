Украинским передовым частям остро не хватает солдат, – WP

По свидетельству бойцов на местах, подразделениям сильно не хватает новых бойцов, а те, которые приходят плохо обучены.

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Подразделениям ВСУ критически не хватает пехоты, что приводит к истощению и снижению морального духа. Об этом сообщает The Washington Post.

Почти через два года тяжелой войны с РФ украинские военные на местах говорят, что им не хватает личного состава. Журналисты пообщались почти с дюжиной солдат и командиров, которые сказали дефицит личного состава острой проблемой, потому что РФ возобновила наступление и усиливает атаки.

Солдаты говорили на условиях анонимности, потому что не имели права говорить публично о таких проблемах, отмечают в издании. Обратившись за комментарием в Офис президента авторов перенаправили в Минобороны, а они в Генштаб ВСУ. Генеральный штаб не ответил на запрос.

Военные говорят, что кое-где комплектация составляет 35% Фото: The Washington Post

Президент Украины Владимир Зеленский публично отверг идею о мобилизации 500 тысяч военных и заявил о большем обосновании такой цифры. Финансовая помощь от партнеров не может использоваться для выплат военным, а украинский бюджет испытывает напряжение от нагрузки.

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Командир одного из батальонов Александр утверждает, что в его подразделении комплектация находится на уровне 35% от должного. Командир другого батальона одной из бригад ДШВ заявил, что такие показатели характерны для частей, выполняющих боевые задачи. Кроме того, военные отмечают низкое качество подготовки новобранцев.

"Нет положительного прогноза. Абсолютно никакого. Это закончится большим количеством смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт где-то провалится, как это было у врага в 2022 году, на Харьковщине", — приводят журналисты слова Александра.

После решения Владимира Зеленского уволить всех областных руководителей ТЦК из-за коррупции мобилизация стала идти значительно хуже. Также есть проблема с нехваткой боеприпасов и оружия.

"Фронт трещит. Передок рассыпается. Почему мы не можем их заменить? Потому что у нас нет людей, никто не идет в армию. Почему никто не идет в армию? Потому что государство не сказало людям, что надо идти в армию. Государство не смогло объяснить людям, что надо идти в армию. Те, кто знал, что надо идти, они уже все разбежались", — резюмирует Александр.

Напомним, 8 февраля нардеп Давид Арахамия анонсировал правки к проекту закона о мобилизации.

7 февраля Верховная Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.