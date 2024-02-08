Бойцы ВСУ из ПЗРК уничтожили российский вертолет "Аллигатор", — Тарнавский

По словам бригадного генерала, бойцы одного из механизированных подразделений успешно ликвидировали Ка-52 в Донецкой области. Командующий ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что сейчас основные наступательные усилия ВС РФ сосредоточены на трех направлениях.

Related video

На Таврическом направлении сожгли российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщил в Facebook Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины.

Он отметил, что ликвидация вражеской техники состоялась 7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Бойцы одного из механизированных подразделений провели успешное уничтожение. Вертолет был поражен из ПЗРК.

Важно

Признаки каннибализации: ВС РФ пытаются справиться с износом вертолетов Ка-52 (фото)

Тарнавский добавил, что украинские защитники и в дальнейшем отстаивают свои позиции. Основные наступательные усилия противник сосредоточивает на Новопавловском, Ореховском и Авдеевском направлениях.

"Спасибо за закалку каждому нашему воину", — заявил военный.

Ситуация на фронте от Генштаба ВСУ

Украинские защитники и в дальнейшем сдерживают врага, который пытается окружить Авдеевку. Бойцы отстаивают свою позицию и наносят оккупантам большие потери. За сутки 7 февраля Силы обороны Украины отбили 27 атак в окрестностях Новобахмутовки, Авдеевки, еще 13 атак у Невельского и Первомайского.

На Запорожском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба, украинские защитники отбили 2 атаки противника западнее населенных пунктов Вербово и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери. Так, за прошедшие сутки враг совершил 4 бесполезные штурмовые действия.

В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, 8 февраля бойцы ССО выбили российских десантников с господствующей высоты. Целью операции был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев.